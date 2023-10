Israël-Hamas : un homme qui menaçait sur TikTok de s’attaquer à un rabbin et des lieux de culte juifs interpellé

Un homme a été interpellé ce dimanche 29 octobre pour avoir menacé sur le réseau social TikTok de s'en prendre à un rabbin, ainsi qu'à plusieurs lieux de culte juifs en Île-de-France.

Les menaces n'ont pas été prises à la légère. A la suite de nombreux signalements sur les réseaux sociaux, CNEWS a appris d’une source policière qu’un homme a été interpellé ce dimanche pour avoir menacé sur TikTok de s’en prendre au Rav Yéhia Benchetrit ainsi qu’à des lieux de cultes juifs.

#VosSignalements | Vous êtes nombreux à nous signaler un compte TiktTok incitant à attaquer un lieu de culte.



Enquêteurs Pharos avisés et enquête en cours.



Ne pas partager ces vidéos.



Merci pour votre aide et votre vigilance. pic.twitter.com/zaZci5aKWe — Police nationale (@PoliceNationale) October 28, 2023

«On parle pas beaucoup… J’espère que tu as compris. Met une pause, avant que la suite devienne compliquée, parce que la suite va être très compliquée», a ainsi déclaré un certain «Timo» sur la plate-forme, mentionnant directement le nom du rabbin Yéhia Benchetrit et de potentielles adresses où le trouver.

Reprochant «l’inaction» de la communauté internationale et de l’ONU envers la Palestine, dont il qualifie les habitants comme étant le «peuple élu», l’individu interpellé s’est targué dans les commentaires que les forces de l’ordre ne pourraient «rien faire» concernant ses menaces.

D’autres vidéos ont été publiées, dans lesquelles il se filme devant le centre culturel israélite de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), abritant une synagogue, et devant le centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris.