Loire : un homme se disant muni d'explosifs et menaçant de tuer des policiers en garde à vue

Un massacre a peut-être été évité. Un individu de 28 ans a été placé en garde à vue après s’être présenté aux alentours de 4h du matin au commissariat de Saint-Chamond, menaçant de commettre un attentat dans cette petite ville située près de Saint-Etienne, et de s’en prendre à des agents de police dans la journée.

L’homme s'est dit en possession d’explosifs et se serait présenté en possession d’un talkie-walkie ainsi que d’un drapeau noir de Daesh. Une fois interpellé, des vérifications ont pu être réalisées autour de son véhicule par des démineurs mobilisés, leur permettant de mettre la main sur une machette, un couteau et un sac de sport.

Ce même individu aurait aussi été vu par plusieurs témoins, ce dimanche 5 mai, dans l’après-midi, déambulant dans les rues de Saint-Chamond et brandissant le drapeau du groupe terroriste.

L’homme connu pour radicalisation et apologie du terrorisme

L’homme est déjà connu du renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Etienne pour menaces de destruction par moyen dangereux pour les personnes et menaces de mort à répétition. Elle devrait permettre de savoir si le suspect est en pleine possession de ses moyens et si les menaces proférées peuvent être considérées comme sérieuses ou non.

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que la ville de Saint-Chamond fait face à des individus radicalisés. En effet, la conseillère municipale, Isabelle Surply, opposante à une mosquée islamiste, a confié à plusieurs reprises avoir été victime de menaces. Des messages tels que «on va t'égorger», lui avaient, entre autres, été adressés.