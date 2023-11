Disparition de Lina : des caméras pourraient faire progresser l’enquête

Quatre nouvelles caméras ont été saisies dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lina. L’adolescente n’a plus donné de nouvelles depuis le 23 septembre.

De quoi relancer l’enquête ? De nouvelles caméras de surveillance ont été saisies par les enquêteurs chargés de retrouver Lina, disparue le 23 septembre dans la commune de la Plaine (Bas-Rhin).

Depuis le début de l’enquête, les images de deux caméras de surveillance, situées sur le trajet que Lina a potentiellement empreinté, avaient déjà été saisies par les enquêteurs et sont actuellement en cours d’analyse.

D'après les informations de RTL, quatre nouvelles caméras, avec une bonne résolution, ont récemment été identifiées par les enquêteurs, qui ont récupéré les images afin de les analyser elles aussi.

Des images scrupuleusement examinées

Ces dernières couvrent au moins quatre sorties sur cinq de la vallée de la Bruche dans le Bas-Rhin. Et si les gendarmes insistent autant dessus, c’est parce qu’ils sont certains que l’adolescente a été emmenée par un véhicule.

Ce dernier serait donc passé par une de ces sorties. Grâce à ces images, les enquêteurs vont pouvoir lister l’ensemble des véhicules qui ont empreinté ces sorties le jour de la disparition de Lina, le 23 septembre dernier.

De plus, comme il s’agit de caméras de circulation, la qualité de l’image est optimale et permet de bien distinguer le modèle des voitures, leurs plaques d'immatriculation et potentiellement la silhouette de Lina, ainsi que celle du conducteur.

Chaque image va désormais être scrupuleusement examinée pour ne rater aucun détail qui pourrait être déterminant pour la suite de l’enquête.