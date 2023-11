Vendée : une enfant autiste de 11 ans meurt en tombant à la mer, une enquête ouverte

Le parquet a ouvert une enquête ce dimanche 12 novembre, après la mort d'une enfant autiste de 11 ans survenue la veille aux Sables d'Olonnes (Vendée), à la suite d'une chute en mer.

Une dispartion tragique en questions. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort d'une petite fille autiste de 11 ans, survenue dans l'après-midi du samedi 11 novembre, a annoncé la procureure des Sables d'Olonnes (Vendée) ce dimanche 12 novembre à l'AFP, confirmant une information de Ouest-France.

La petite fille profitait d'une promenade en bord de mer, derrière le Bois Saint-Jean, avec des éducateurs, a indiqué le journal local.

D'après la préfecture maritime de l'Atlantique, l'alerte a été donnée peu après 16h le jour du drame, pour signaler «une jeune fille en difficulté à l’eau à quelques mètres du bord».

Les enfants autistes plus exposés aux risques de noyade

L'enfant a été récupérée en arrêt cardio-respiratoire à 16h57, par un bateau de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), a indiqué un communiqué de presse.

Hélitreuillée et prise en charge par une équipe médicale du SMUR (Structure mobile d’urgence et de réanimation), la petite fille a été déclarée morte à 18h01, a indiqué la même source. Les circonstances de la mort restent à définir.

Selon plusieurs études, les enfants atteints d'autisme sont beaucoup plus exposés que les autres enfants aux risques de noyade.

Des chercheurs du Center for Injury Epidemiology and Prevention à l'Université Columbia ont même indiqué que le taux de noyade est 160 fois plus élevé chez les enfants autistes que leurs homologues au développement neurotypique.