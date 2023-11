Disparition inquiétante de Mélodie, 32 ans : où en est l’enquête ?

Mélodie Mendez Da Silva, une Marseillaise 34 ans, est introuvable depuis le vendredi 3 novembre dernier. Alors que sa disparition fait l’objet d’une information judiciaire depuis ce mardi 14 novembre, sa famille a décidé d’organiser une marche samedi 18 novembre.

Où est Mélodie ? Voici bientôt deux semaines que la mère de famille âgée de 34 ans a disparu à Marseille. Vendredi 3 novembre, Melodie Mendez da Silva a quitté son domicile du 4e arrondissement et n'a plus donné signe de vie depuis. Inquiets et désespérés, ses proches et ses connaissances continuent à relayer sa disparition, à la recherche de la moindre information.

9 jours a compter d’aujourd’hui deja qu'elle a disparu on est a bout



Encore Merci a tous ceux qui aurons partager et contactez ces numeros si vous avez n'importe quel information qui pourrais etre utile



06 25 70 46 18



06 19 43 73 36 — MX A Y • (@Mjr_2389) November 11, 2023

Bon je réitère mon tweet mais si vous avez des nouvelles, des indices, que vous l’apercevez quelque part appelez au 0625704618 ou 0619437336. dernière localisation dans le 11eme (Emmanuelle Allard). https://t.co/sODGgs16vL pic.twitter.com/dFpRDbxE8G — Nely (@fofahcaps) November 16, 2023

Sa petite sœur assure que le 3 novembre était un jour comme un autre et que la jeune femme paraissait «normale» : «Je l’ai eue au téléphone (...) on a parlé de la venue de mon bébé. Rien ne pouvait laisser penser qu’elle allait disparaître», s’est souvenue Sabrina, la petite sœur de la disparue, interrogée par Le Parisien.

«Je suis dehors, si tu as besoin, appelle-moi», avait même envoyé Mélodie à sa sœur cadette, dont elle est très proche.

Sur les images de vidéosurveillance de son immeuble, ses proches ont pu l’observer quittant le bâtiment, habillée «comme si elle descendait pour bientôt remonter», et ne possédant ni sac, ni documents bancaires ou d’identité sur elle.

Mais en rentrant de son travail, son compagnon Pearl - avec qui elle a deux enfants de 15 ans et 9 ans - ne l’a pas trouvée au domicile familial. Après quelques appels restés sans réponse, le père de famille s’est inquiété, faisant rapidement appel aux autorités.

La famille déplore une négligence des enquêteurs

Le lundi 6 novembre, l’homme est retourné voir la police. Indiquant que les 48 heures de délai étaient passées, le père de famille a pu faire un signalement pour disparition inquiétante. Une information judiciaire a été ouverte mardi 14 novembre et les caméras de surveillance de la ville font désormais l’objet d’analyses par les enquêteurs.

La famille de Melodie, et notamment son compagnon, déplorent toutefois un manque de prise au sérieux concernant la disparition de la trentenaire, indiquant que les enquêteurs «avaient commencé à bouger à partir du 11 alors qu'elle avait disparu depuis le 3».

«Ce n’est pas une personne qui irait squatter comme ça chez quelqu’un. Et pas sans chargeur de téléphone, pièce d’identité ou carte bancaire», a indiqué sa sœur au Parisien.

Le décès de la mère de la fratrie survenu le 12 octobre dernier avait beaucoup affecté la jeune femme, qui s’était rendue au Cap-Vert pour ses funérailles, avant de rentrer quelques jours seulement avant sa disparition. Si la jeune femme s’était renfermée et ne voulait «voir personne», sa sœur assure qu’elle ne se serait jamais volatilisée sans donner de nouvelles.

De plus, sa sœur et elle venaient de monter un institut de beauté, pour lequel elles venaient d’acquérir un local commercial. Esthéticienne de formation et spécialiste des soins de l’épiderme, Mélodie «veut être son propre patron», a indiqué sa cadette.

Ce samedi 18 novembre, une marche sera organisée à partir de 13h au départ de l'hôtel de ville de Marseille.