Mort de Thomas dans la Drôme : les obsèques de l'adolescent prévues ce vendredi

Les obsèques du jeune Thomas, mortellement agressé lors d'un bal dans la Drôme, sont prévues ce vendredi 23 novembre. L'enquête sur les circonstances de sa mort se poursuit.

Poignardé à mort dans la nuit du 18 au 19 novembre lors d'un bal à Crépol (Drôme), Thomas, 16 ans, doit être inhumé ce vendredi 23 novembre. Ses obsèques sont prévues à 10h, dans le village de Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

D'après les informations du Dauphiné Libéré, cette cérémonie a été précédée par une veillée, jeudi, ainsi qu'une marche blanche, mercredi. Cette dernière s'est tenue à Romans-sur-Isère et a rassemblé plus de 6.000 personnes.

Neuf suspects interpellés

La nuit des faits, Thomas, qui devait fêter ses 17 ans début décembre, a été poignardé aux alentours de deux heures du matin, alors qu'il faisait la fête avec plusieurs centaines d'autres jeunes dans la salle des fêtes de Crépol. Une dizaine d'individus a fait irruption dans le bâtiment et a agressé plusieurs personnes à l'arme blanche. L'adolescent, gravement touché, a succombé à ses blessures alors qu'il était en route pour l'hôpital.

Neuf suspects, dont le meurtrier présumé, ont été interpellés et placés en garde à vue mardi 21 novembre, dans le cadre d'une enquête pour «meurtre» et «tentatives de meurtres en bande organisée». Trois d'entre eux sont des mineurs de plus de 16 ans, les autres ont de 19 à 22 ans, certains sont connus de la justice.

Le parquet de Valence a indiqué que les gendarmes continuaient de chercher d'autres suspects. Mercredi soir, Emmanuel Macron a réagi à la mort de Thomas, dénonçant un «terrible assassinat» et «une agression qui nous a tous marqués».