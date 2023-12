Cyril Lignac cambriolé à Paris : deux individus condamnés à de la prison ferme

Cyril Lignac a été victime d’un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi. Deux individus ont été interpellés pour ce méfait et ont été condamnés à de la prison ce samedi.

Deux hommes ont été condamnés samedi à Paris en comparution immédiate à de la prison ferme aménageable pour le cambriolage mercredi de l'appartement du chef cuisinier Cyril Lignac, a appris l'AFP de source judiciaire ce dimanche 31 décembre, confirmant une information du Parisien.

Andy, âgé de 20 ans, et Miloud, âgé de 18 ans, ont été jugés samedi en comparution immédiate, d'après la même source. Le premier a été condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, tandis que le second a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont six assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, toujours de source judiciaire.

30.000 euros de préjudice

D'après le quotidien, le préjudice a été évalué à 30.000 euros, et les mis en cause ont notamment été confondus à l'aide d'objets personnels oubliés sur place. Toujours de même source, les deux mis en cause ont assuré avoir été missionnés par un commanditaire sur Snapchat, mais qui n'était pas dans le box des prévenus samedi.

Le cambriolage s'est produit vers 3h mercredi, dans le huppé 7e arrondissement parisien, d'après une source policière. Cyril Lignac, 46 ans, est un chef cuisinier et pâtissier, très connu du grand public pour ses émissions culinaires sur la chaîne M6. Il n'était pas dans son appartement au moment des faits, d'après la source policière.