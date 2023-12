«On vit dans un monde de fous» : Vitaa s’exprime pour la première fois depuis son cambriolage avec séquestration

Victime d’un home-jacking ce mercredi 20 décembre, en présence de son mari et ses enfants, la chanteuse Vitaa vient de réagir via ses réseaux sociaux à cette choquante agression.

Le traumatisme est profond. Vitaa, son mari Hicham Bendaoud et leurs trois enfants ont été victimes d'un home-jacking ce mercredi 20 décembre au matin, dans leur maison de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Dans un message posté sur Instagram, la marraine de la Star Academy 2023 fait part de ce calvaire.

«La nuit dernière, ma famille et moi avons vécu l'une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de nos vies. Bien qu'on y pense parfois, on est jamais préparés à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi», peut-on lire.

La star remercie ses fans pour leurs messages de soutien ainsi que les forces de l’ordre. «Merci également aux forces de l'ordre qui ont été d'une réactivité et d'un soutien hors pair», déclare-t-elle.

Un message à ses fans

Et la chanteuse de mettre en garde ses fans : «Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez sur vos gardes, on vit dans un monde de fous, ne négligez rien, soyez prudents.»

Le domicile de la chanteuse a été cambriolé par plusieurs individus armés à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le parquet de Nanterre à l'AFP.

Connue pour son tube «Confessions nocturnes», réalisé par Diam's, et ses duos avec Slimane, Vitaa a sorti son cinquième album solo, «Charlotte», en 2023.