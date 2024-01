Accusé de sexualiser les enfants, H&M supprime sa publicité pour des uniformes en Australie

Objet de scandale en Australie, le géant de la mode H&M a retiré de sa plate-forme une publicité pour uniforme scolaire, accusée de trop sexualiser les jeunes filles.

Des robes courtes et des chaussettes montantes. H&M Australia a récemment lancé une campagne publicitaire pour des uniformes scolaires qui a suscité des réactions vives sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont reproché à la marque de sexualiser les jeunes enfants.

Le slogan de la publicité disait : «Faites tourner les têtes avec la mode H&M pour la rentrée scolaire» en présentant deux petites filles en âge d’aller à l’école primaire.

H&M Australia causes outrage with parents after the brands Back to School Facebook ad featured an image of two young girls in school uniforms with the caption ‘Make those heads turn.’



