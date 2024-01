Texas : un homme meurt après avoir volé un avion et s'être écrasé au sol

Un homme de 23 ans est décédé après avoir volé un avion dans un aéroport du Texas. S’il a parcouru près de 130 km à bord de l’engin, il s’est écrasé près de la frontière entre le Texas et l’Oklahoma.

Logan Timothy James savait-il qu’il s’envolait pour une destination mortelle ? Mercredi 24 janvier, le jeune homme de 23 ans a dérobé un avion à l’ATP Flight School de l’aéroport d’Addison, au Texas. Après avoir piloté l’appareil pendant près de 130 kilomètres au-dessus de Paris, ville texane, il s’est écrasé près de la frontière de l’Etat avec l’Oklahoma.

Logan Timothy James avait dérobé un Cessna 172, selon les propos de l’aéroport d’Addison à NBC. Le jeune homme, originaire de Stokesdale en Caroline du Nord, a piloté l’avion vers le nord-est de Paris, au Texas.

Après environ 1h30 à bord, Logan Timothy James s’est écrasé avec son avion dans un champ situé au nord-est de Telephone, ville texane. Le Département de la Sécurité Publique du Texas a précisé à nos confrères d’Outre-Atlantique que le jeune homme de 23 ans, mort à la suite du crash, était seul à bord de l’engin.

Ouverture d'une enquête

Si les autorités de l’État américain n’ont pas révélé les intentions de Logan Timothy James, l’enregistrement d’un contrôle aérien effectué dans la journée du vol fait état d’une conversation au sujet de ses projets.

«À l’heure qu’il est, vous allez probablement vous rendre compte que je ne vais pas écouter vos instructions et que je vais me diriger vers l’est du Texas», a déclaré le jeune homme dans les enregistrements relevés par les services de contrôle du trafic aérien. «Je vais déclencher le disjoncteur de comm 1 et le disjoncteur de comm 2 ici-même, dès que j’aurai décroché le micro», expliquait l’Américain avant que l’avion ne s’écrase.

Une enquête a été ouverte par le National Transportation Safety Board, dirigée en collaboration avec la Federal Aviation Administration, pour déterminer les raisons qui ont poussé Logan Thimothy James à voler l’avion et définir la cause du crash de l’appareil.