Un acteur hollywoodien meurt avec ses deux filles dans le crash d'un avion

L'acteur Christian Oliver, vu dans «Speed Racer», «Sauvés par le gong» ou encore «Alerte Cobra», est décédé avec ses deux filles dans le crash d'un avion, survenu ce jeudi 4 janvier, dans les Caraïbes.

Un terrible drame. L'acteur allemand Christian Oliver, ainsi que ses deux filles, âgées de 10 et 12 ans, ont perdu la vie dans un crash d'avion. L'accident a eu lieu ce jeudi dans les Caraïbes, près de l'île de Petite Niévès, dans l'archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le petit engin privé, qui a décollé de l’aéroport J.F. Mitchell de Paget Farm vers midi, et qui devait atterrir sur l'île de Sainte-Lucie, s'est écrasé dans l'océan. «Quelques instants après le décollage, l'avion a rencontré des difficultés», a expliqué la police locale sur Facebook.

«Il y avait trois passagers à bord, à savoir : M. Christian Klepser [le vrai nom du comédien, NDLR], âgé de 51 ans, et ses deux filles, Madita Klepser et Annik Klepse», peut-on lire dans le communiqué.

une enquête ouverte

«Des pêcheurs et des plongeurs de Paget Farm se sont rendus sur les lieux de l'incident à bord de leurs bateaux pour leur porter secours. La Garde côtière SVG a été informée et s'est rapidement rendue sur place pour diriger les opérations de sauvetage», est-il indiqué.

Les corps, dont celui du pilote, «ont été récupérés dans l'avion par le personnel de la Garde côtière et ont ensuite été déclarés par un médecin légiste». Une autopsie est en cours et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident.

Christian Oliver était notamment connu pour avoir joué dans les séries «Alerte Cobra» et «Sauvés par le gong». Il était également apparu dans plusieurs films américains à succès comme «Speed Racer» (2008) et le dernier volet des aventures d'Indiana Jones, «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée» (2003).

Quelques jours avant son décès, l'acteur avait publié une photo de l'île sur laquelle il séjournait. «Salutations de quelque part au paradis ! À la communauté et à l'amour... 2024 nous voilà !», avait écrit l'ex-époux de Jessica Mazur, la mère de ses enfants.