Refus d'obtempérer dans le Val-de-Marne : un chauffard interpellé après une course-poursuite de 50 km

Ce mercredi 1ᵉʳ février, un homme a refusé de se laisser contrôler par des policiers à Créteil, prenant la fuite. Le malfaiteur a été interpellé après une course-poursuite de 50 km.

Nouveau refus d'obtempérer. Dans la nuit de mardi à mercredi, un chauffard a refusé de se plier aux injonctions de la police à Créteil dans le Val-de-Marne, avant d'être interpellé à l'issue d'une course-poursuite de 50 km.

Les faits se sont déroulés à 03h30 du matin lorsqu’une patrouille de la brigade anticriminalité de nuit du Val-de-Marne (BAC 94N) a constaté qu'un automobiliste ganté conduisait avec le visage dissimulé, rapporte Actu17.

Les forces de l'ordre ont alors décidé de procéder à un contrôle et lui ont ordonné de s'arrêter, en activant leur gyrophare et leur sirène deux-tons. L'homme a refusé de stopper sa voiture, accélérant et prenant la fuite.

Les policiers sont parvenus à l'intercepter au terme d'une course poursuite de 50 km, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Là encore, le suspect a refusé de se laisser interpeller, obligeant un policier à briser la vitre du véhicule d'un coup de poing, le blessant.

Le chauffard a finalement été placé en garde à vue.