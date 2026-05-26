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«Le cousin de Nahel est recherché pour un refus d'obtempérer commis avec la voiture de la mère de l'adolescent tué en 2023», révèle ce journaliste

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le cousin de Nahel est recherché pour un refus d'obtempérer commis avec la voiture de la mère de l'adolescent tué en 2023», révèle Sébastien Devaud, chef de l'information au Nouveau détective. Nahel Merzouk a été tué le 27 juin 2023 lors d'un contrôle routier à Nanterre. Selon la police, il aurait refusé d'obtempérer et foncé sur un fonctionnaire.

Faits diversRefus d'obtempérer

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