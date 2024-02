Disparition de Lina : «Bats-toi, accroche-toi, reviens vite. Je t'aime», lance sa mère qui «garde espoir»

La mère de Lina, disparue en Alsace depuis quatre mois, s'est exprimée ce vendredi 2 février. Elle a partagé sa frustration concernant l'enquête et a annoncé le dépôt de deux plaintes.

Privée de sa fille depuis quatre mois, Fanny Groll, la mère de la jeune Lina, 15 ans, disparue en Alsace, a profité d'une conférence de presse pour s'adresser à elle. «Bats-toi, accroche-toi, reviens vite. Je t'aime», a-t-elle lancé, ce vendredi 2 février, comme une bouteille à la mer.

Au lendemain d'un rendez-vous avec les deux juges d'instruction chargées du dossier, Fanny Groll a également exprimé sa «frustration» de ne pas être davantage tenue au courant de l'enquête.

Pour rappel, la jeune Lina a disparu le 23 septembre dernier, après avoir quitté son domicile à Plaine (Bas-Rhin), dans le but de se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres de distance.

Les recherches ont dans un premier temps été menées par le parquet de Saverne, qui s'est ensuite dessaisi au profit du parquet de Strasbourg. Une information judiciaire a été ouverte contre X pour «enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de sept jours».

Fanny Groll et son avocat, Matthieu Airoldi, critiquent notamment le parquet de Saverne pour son traitement d'une plainte déposée par Lina quinze mois avant sa disparition. En juin 2022, alors qu'elle était âgée de 13 ans et demi, l'adolescente avait en effet porté plainte pour des faits qualifiés de «viol en réunion».

«Ils ne l'ont pas protégée»

Me Airoldi exige des «explications» sur «le classement sans suite» de cette plainte, mais aussi sur «le fait que la disparition de Lina entraîne un réexamen de la plainte». Sur ce sujet, Fanny Groll a dit s'être sentie «trahie» car elle pensait que l'affaire était toujours en cours et ignorait ce classement sans suite.

«En n'agissant pas, ils ne l'ont pas protégée», a-t-elle accusé, insistant sur le fait qu'à 13 ans et demi, Lina «avait vraiment besoin que la justice la protège». Son avocat, qui dénonce une procédure «mal menée», a annoncé une plainte à venir de la part de sa cliente avec constitution de partie civile, ce qui entraînera la saisine d'un juge d'instruction.

En parallèle, une autre plainte a été déposée contre un youtubeur qui, selon les mots de Matthieu Airoldi, a déversé des «torrents d'immondices» sur la mère de Lina. L'avocat a interpellé le parquet de Saverne, demandant que «cette plainte soit suivie d'effet». Fanny Groll a dénoncé plus globalement la «violence extrême» dont elle est victime sur les réseaux sociaux : «ça m'atteint dans mon coeur de maman, dans mes tripes».

Eprouvée, la mère de Lina, qui dit «cogiter tout le temps», a confié ne pas avoir repris le travail depuis la disparition de l'adolescente. Exprimant son besoin de «savoir» et de «comprendre», elle a expliqué qu'elle ne parvenait plus à sortir de chez elle mais ne renonçait pas à retrouver sa fille. «C'est ce qui fait que je me lève tous les matins, a-t-elle affirmé. Je n'ai pas d'autre choix que de garder espoir».