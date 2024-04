Disparition de Lina : un concert de soutien à la famille organisé ce samedi

Un concert solidaire organisé par l’association «Les bonnes étoiles de Lina» se tiendra ce samedi 20 avril à Plaine dans le Bas-Rhin, en soutien à la famille de la jeune adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 23 septembre dernier.

Un concert pour garder espoir. Près de sept mois après la mystérieuse disparition de la jeune Lina, 15 ans, sa mère, Fanny Groll, fondatrice de l’association «Les bonnes étoiles de Lina», organise un concert de soutien ce samedi à partir de 19h30 à la salle des Fêtes de Plaine (Bas-Rhin) en présence du groupe de rock alsacien «Way Not».

Selon un communiqué présenté sur la page Facebook du groupe de rock, toutes les personnes qui souhaitent participer à l’événement et assister au concert devront verser une donation minimale de cinq euros. Tous les bénéfices du concert seront intégralement reversés à l’association et dédiés à la poursuite des recherches de l’adolescente ainsi qu'à la lutte contre le cyberharcèlement.

Disparue depuis le 23 septembre

Créée le 23 janvier dernier, l’association souhaite «accompagner et soutenir dans sa souffrance» la famille et les proches de la jeune adolescente, «aider à la poursuite des recherches de Lina» et «informer la population du cyberharcèlement et de ses conséquences».

Pour rappel, la jeune Lina a disparu sans laisser de trace le 23 septembre dernier après avoir quitté son domicile de Plaine dans le Bas-Rhin pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-sur-Roche. Plus de six mois après sa disparition, l’adolescente demeure introuvable.