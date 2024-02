Rixe mortelle dans les Yvelines en 2022 : un deuxième suspect mis en examen

Le parquet de Versailles a indiqué, ce mardi 13 février, qu’un deuxième individu a été mis en examen après la mort, en 2022, d’un adolescent de 14 ans lors d’une rixe à Coignières, en Yvelines.

Un homme de 20 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué dans le cadre de l'enquête sur une rixe à Coignières (Yvelines) en 2022 lors de laquelle un adolescent de 14 ans avait été tué, a indiqué ce mardi le parquet de Versailles, sollicité par l'AFP.

Il avait été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche, soupçonné par les enquêteurs d'avoir porté des coups à un jeune de 16 ans lors de cet affrontement entre deux bandes rivales, a précisé une source policière.

Selon cette même source, le mis en cause était sous contrôle judiciaire lors des faits, pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences et tentative de meurtre, et n'avait pas le droit de se rendre dans les Yvelines.

Le 26 novembre 2022, Djibril, un adolescent de 14 ans, avait été tué dans la petite ville de Coignières au cours d'une rixe qui avait éclaté à la fin d'un gala sportif.

Il était venue en famille de la ville voisine de Maurepas assister à Coignières à une soirée de combats d'arts martiaux mixtes (MMA).

Un autre adolescent blessé

Lors de la rixe, un autre jeune de 16 ans avait été blessé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'affrontement entre la bande du quartier des Friches de Maurepas et celle des Marchands de Coignières avait éclaté après la soirée, vers minuit.

Le parquet de Versailles avait indiqué à l'époque que Djibril avait reçu des coups mortels à la tête.

Le lendemain, un adolescent de Coignières, âgé de 16 ans, s'était présenté à la police, puis avait été mis en examen pour meurtre.

Le parquet avait alors ouvert une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et tentative de meurtre, et confié les investigations à la police judiciaire de Versailles.

Coignières et Maurepas, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt, à une quinzaine de kilomètres de Versailles.