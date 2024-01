Yvelines : une professeure d'histoire-géographie placée sous protection par l'académie de Versailles

Une professeure d’histoire-géographie d’un lycée de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a été menacée de mort à son domicile dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Elle a été placée sous protection fonctionnelle par l'académie de Versailles.

Des tags insultants sur sa maison et sa voiture dégradée. Une professeure d'histoire-géographie du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie a été menacée de mort à son domicile dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, selon les informations d'Europe 1. Pour l'heure, les individus n'ont pas été identifiés.

«Je suis indigné par ce qu'il s'est passé. Je me dis que nous commençons cette année 2024, comme nous avions terminé l'année 2023, c'est-à-dire dans un climat d'insécurité oppressant. Une fois encore, nous sommes confrontés à l'inacceptable», a réagi Maxime Reppert, vice-président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC).

Une plainte déposée

La professeure a déposé plainte et l'académie de Versailles a accepté de la placer sous protection fonctionnelle. A cet effet, l'enseignante pourrait être mutée temporairement dans un autre établissement. Néanmoins, encore sous le choc, elle ne reprendra le travail que dans quelques jours.

«L'administration, dans ce cas de figure, doit prendre en charge toutes les mesures pour protéger la collègue. Ca peut passer naturellement par des contacts étroits avec les forces de l'ordre, en vue d'assurer sa sécurité physique», a précisé Maxime Reppert.

La profession reste marquée et endeuillée par les décès de nombreux professeurs ces dernières années et notamment Samuel Paty, qui enseignait dans l'académie de Versailles, la plus grande de France.