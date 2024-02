Disparition de Ling-Diane, étudiante en médecine de 25 ans : ce que l’on sait

Ling-Diane Zhang, 25 ans, est portée disparue depuis le 16 janvier. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et des recherches sont menées dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Les gendarmes ont parcouru la forêt de Fontainebleau de long en large mais Ling-Diane Zhang reste introuvable. Cette étudiante en médecine de 25 ans, originaire de Houilles dans les Yvelines, a disparu depuis le 16 janvier dernier. Un mois d'angoisse pour sa famille.

D'après les informations du Parisien, la jeune femme était censée se rendre à Paris, où elle étudie, le jour de sa disparition. Elle a quitté le domicile familial yvelinois le mardi 16 janvier au matin et à été filmée au restaurant Subway de Fontainebleau quelques heures plus tard.

Ling-Diane a par la suite été aperçue près du Crédit agricole de la ville et son téléphone a borné pour la dernière fois en fin de journée à Barbizon, à quelques kilomètres de là. Puis plus rien.

Disparition inquiétante | Ling-Diane Zhang, étudiante en 6e année de médecine à Université Paris Cité, a disparu le mardi 16 janvier.



Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la police au 17 ou la gendarmerie au 01.64.81.90.85.



N’hésitez pas à relayer ces… pic.twitter.com/P6v0y6gepw — Université Paris Cité (@univ_paris_cite) January 24, 2024

Saisi, le parquet de Melun a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et l'a confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Fontainebleau, en collaboration avec leurs collègues de la section de recherche de Paris.

Cette semaine, une cinquantaine de militaires venus de toute la Seine-et-Marne ont minutieusement fouillé la zone à l'est de Barbizon, dans l'espoir de retrouver la jeune femme. Ils ont fait appel aux chiens des sapeurs-pompiers et ont mobilisé un hélicoptère pour maximiser leurs chances. Mais Ling-Diane n'a pas été localisée.

Après avoir eux-même organisé plusieurs battues les jours suivants la disparition, les proches de la jeune femme s'étaient rassemblés devant le tribunal de Fontainebleau fin janvier, pour alerter le procureur et faire avancer l'enquête. Les parents de la disparue avaient alors déposé une plainte pour enlèvement et séquestration.

Pour l'heure, les enquêteurs affirment ne privilégier aucune piste et étudient aussi bien l'hypothèse de la fugue que celle de l'enlèvement ou du suicide. Ling-Diane est décrite comme une jeune femme de corpulence moyenne, elle mesure 1,55m et portait un jogging beige, une doudoune courte noire et des chaussures blanche de marque Nike le 16 janvier. Toute personne disposant d'informations à son sujet est invitée à contacter la police ou la gendarmerie.