États-Unis : une fillette meurt ensevelie après avoir creusé un trou sur une plage

Une fillette, qui aurait entre 5 et 7 ans, est morte ensevelie après avoir creusé un trou dans le sable, sur une plage de Floride, ce mardi 20 février.

C’est un jeu d’enfant qui a viré au drame. Mardi 20 février, sur la plage de Lauderdale-by-the-Sea, située en Floride, une fillette âgée entre 5 et 7 ans s’est retrouvée coincée dans un trou de 5 à 6 pieds de profondeur dans le sable. Un garçon de 7 ans a également été enseveli jusqu’à la poitrine mais a été secouru à temps, a rapporté NBC Miami. Il est aujourd’hui dans un état stable.

Sur une vidéo obtenue par CBS Miami, on y voit le sauvetage du garçon par les premiers secours ainsi que leur tentative d’extraction de la jeune fille piégée dans le sable. Ils n’ont pas hésité à s’emparer des pelles et de leurs bras pour retirer le sable du trou. «C’était un accident insondable», a déclaré Sandra King, porte-parole des pompiers de Pompano Beach, au Miami Herald.

Girl dead, boy hospitalized after being trapped in sand hole in Lauderdale-by-the-Sea https://t.co/CjNaJ32gAN — CBS News Miami (@CBSMiami) February 21, 2024

Les ambulanciers ont tenté de la réanimer pendant qu’ils l’emmenaient, elle et le garçon, au centre médical Broward Health. Malheureusement, la fillette a été déclarée morte à son arrivée. «Nous avons appliqué des techniques de sauvetage pour tenter de rétablir son pouls, mais il ne s’est jamais rétabli», a poursuivi la porte-parole.

Les identités des victimes gardées anonymes

Les identités des deux enfants n’ont pas été divulguées en raison de leur âge. Aucun élément ne vient confirmer s’ils étaient des locaux ou de simples touristes visitant la plage. On ne sait pas non plus combien de temps la fillette est restée coincée sous le sable.

Les enfants auraient vraisemblablement creusé le trou avec des adultes avant qu’il ne s’effondre. Une enquête sur les circonstances de cet effondrement mortel est actuellement en cours.