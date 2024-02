Floride : un avion s'écrase sur une autoroute, deux morts

Deux personnes sont mortes ce vendredi 9 février dans le crash d’un jet privé sur une autoroute du sud de la Floride (Etats-Unis), d’après les autorités locales.

Les deux moteurs de l’appareil avaient cédé. Les autorités de Floride, aux Etats-Unis, ont annoncé la mort de deux personnes ce vendredi, à la suite du crash d’un jet privé sur une autoroute du sud.

L'accident est survenu vers 15h15 locales (21h15 GMT) non loin d'une petite ville nommée Naples, dans le golfe du Mexique, a déclaré l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile sur X.

