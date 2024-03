Poissy : des tags antireligieux découverts sur la collégiale

Des tags visant les chrétiens ont été découverts ce samedi matin sur la collégiale de Poissy, dans les Yvelines. Une enquête a été ouverte et une équipe de nettoyage a été sollicitée en urgence.

La religion de nouveau visée par des dégradations. Alors que les actes anti-religieux se multiplient sur le territoire français, la collégiale Notre-Dame de Poissy a été recouverte de tags visant la communauté catholique ce samedi matin. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, parle d’un «sentiment de dégoût» en découvrant ces messages haineux sur l’église catholique.

Sentiment de dégoût ce samedi matin.





La collégiale de @villepoissy recouverte de tags Anti/Christinanistes.



« Jésus NTM » ( je ne traduis pas).





Je suis évidemment venu apporter mon soutien au Père Matthieu Berger et à travers lui à toute la communauté catholique.… pic.twitter.com/zrzgRqgWv4 — KARL OLIVE Député (@KARLOLIVE) March 9, 2024

La pierre de l’édifice nettoyée avec précaution

Ce samedi matin, les habitants de Poissy, dans les Yvelines, ont fait la triste découverte en voyant la collégiale. Sur les pierres de l’édifice, un message hostile était inscrit. «Jésus NTM», pouvait-on lire. Une insulte que «ne traduit pas» Karl Olive. «Je suis évidemment venu apporter mon soutien au Père Matthieu Berger et, à travers lui, à toute la communauté catholique. Je remercie les services de la ville de Poissy pour leur réactivité», a souligné le député Renaissance.

Face à cet acte, la mairie s’est rapidement saisie du sujet. «J’ai bien sûr immédiatement demandé à la police d’effectuer les constatations d’usage et de consulter les caméras pour que l’on puisse mettre rapidement la main sur les auteurs», a assuré sur X Sandrine Berno Dos Santos, la maire de Poissy. Cette dernière a notamment précisé que l’astreinte technique a été sollicitée en urgence «pour nettoyer rapidement et avec toutes les précautions nécessaires notre Collégiale afin de ne pas abîmer la pierre de l’édifice».

J’ai par ailleurs sollicité en urgence notre astreinte technique pour nettoyer rapidement et avec toutes les précautions nécessaires notre Collégiale afin de ne pas abîmer la pierre de l’édifice. — Sandrine Berno Dos Santos (@SandrineBDS) March 9, 2024

Selon Karl Olive, «l’enquête a d’ores et déjà démarré». «Les actes anti-religieux se multiplient dans notre pays et AUCUNE religion n’est épargnée. Il y a urgence à se ressaisir tous ensemble. À commencer par condamner tous ces actes sans nom dans une Concorde politique et citoyenne qui nous ramènerait sur le chemin de la paix», a-t-il conclu.