New York : elle sauve de justesse sa fille d'une tentative d'enlèvement (vidéo)

Voyant sa fille se faire enlever fin janvier dans le quartier du Queens (New York, Etats-Unis) une mère de famille a lutté tant bien que mal pour sauver l'adolescente.

Un sauvetage de justesse. Durant de longues minutes, une mère a tout fait pour sauver sa fille qui se faisait enlever par un homme, devant leur domicile dans le Queens à New York aux Etats-Unis. La scène, filmée, a déclenché l'émotion sur les réseaux sociaux, mais aussi l'admiration pour cette maman particulièrement courageuse.

D'après le New York Post, la scène s'est déroulée le 23 janvier dernier aux alentours de 9h du matin lorsque Lex, 18 ans rentrait chez elle. En tentant de pénétrer chez elle, Lex a été filmée par la caméra de l'interphone, montrant un homme masqué surgissant derrière son dos et empoignant violemment la jeune femme. Il l'entraîne ensuite dans les escaliers, essayant visiblement de l'enlever.

La mère, Adriana Alvarez, s'est précipitée dans les escaliers pour porter secours à sa fille. «Je n'ai jamais entendu ma fille crier comme ça», a déclaré la mère, âgée de 35 ans, au quotidien américain. «Vous n'imaginez jamais que ce genre de chose puisse vous arriver, surtout dans votre propre immeuble. C'était horrible», a ajouté Adriana Alvarez.

An attempted kidnapping of a little girl in Queens, NY and the mom saved her. Not sure why this is not in the news but New Yorkers need to know what is happening in our own city. A friend sent me this video that was posted on Instagram.



