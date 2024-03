«Violeur de Tinder» : 19 ans de réclusion criminelle requis contre Salim Berrada

Une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle, dont deux tiers de sûreté, a été requise ce jeudi 28 mars à l'encontre de Salim Berrada. Surnommé «le violeur de Tinder», l'homme est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 17 femmes entre 2014 et 2016.

Une peine jugée «très sévère», le maximum étant 20 ans, mais que l'avocat général justifie par le nombre de victimes attirées chez ce photographe, aujourd'hui âgé de 38 ans, grâce aux sites de rencontres. Mais aussi par la «dangerosité» de cet «insatiable chasseur égocentrique» qui a contesté tous les faits, a-t-il ajouté.

Un individu «dangereux»

Depuis le début du procès, le 18 mars 2024, les plaignantes sont venues nombreuses. Salim Berrada les a «vu, entendu», avec leurs «plaies encore béantes» à la barre, explique l'avocat général. Mais l'accusé est resté «inflexible, bunkerisé dans le béton de ses dénégations».

Après avoir retracé les histoires et le récit quasi identique de chaque plaignante, le magistrat a décrit le mode opératoire «très rodé, sournois, compulsif» de l'accusé. Ce dernier est décrit comme un «chasseur, addict au sexe et à la prédation et dangereux» car «il n'a aucune capacité d'introspection». Le magistrat, a rappelé que Salim Berrada était également mis en examen dans un autre dossier pour des faits similaires. «Comment pouvez-vous espérer un changement de comportement… Il ne reconnaît rien».

Vendredi 29 mars, l'accusé aura la parole pour la dernière fois. Le verdict est attendu dans la soirée.