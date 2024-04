Refus d'obtempérer près de Strasbourg : la garde à vue de l'adolescent suspecté d'avoir blessé un policier municipal prolongée

La garde à vue de l'adolescent de 17 ans suspecté d'avoir foncé lundi en motocross sur un policier municipal à Schiltigheim, près de Strasbourg (Bas-Rhin) a été prolongée ce mardi 16 avril, a indiqué la procureure de la République de Strasbourg.

Un agent lui avait fait signe de s’arrêter, en vain. Un adolescent a blessé un policier municipal ce lundi après lui avoir foncé dessus en motocross, à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, a-t-on appris ce mardi de la procureure de la République de la ville, Yolande Renzi, en parallèle de la prolongation de sa garde à vue.

Les faits se sont déroulés aux alentours 16h30 devant le collège Leclerc, alors que des policiers municipaux ont tenté de stopper l'adolescent qui conduisait une motocross «non-homologuée» et levait la roue de son véhicule malgré la présence de nombreux enfants et parents, d’après Constant Espargilière, chef de cabinet de la maire de Schiltigheim.

Le policier victime de multiples blessures

«Un premier agent lui a fait signe de s'arrêter, sans succès. Il a poursuivi sa course. Un autre agent s'est mis en travers de sa route et la personne lui a foncé dessus», a-t-il précisé. Le motard de 17 ans et inconnu des services de police, a été arrêté dans la foulée et placé en garde à vue, a indiqué la police du Bas-Rhin, une information confirmée par la procureure de la République de Strasbourg.

Dans le détail, la victime souffre d'une fracture du poignet gauche, d'une entorse du poignet droit, d'une entorse à la cheville et de dermabrasions. Elle a reçu un arrêt de travail de six semaines, a poursuivi Constant Espargilière. Les investigations se poursuivent actuellement pour déterminer les circonstances exactes des évènements.

Une plainte a été déposée par la maire de la ville, Danielle Dambach pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à dix jours». Cette dernière a demandé dans un communiqué une «plus grande fermeté» de la part de la justice, mais aussi que l’Etat mettre «instamment en œuvre les moyens nécessaires à une stricte application de la loi contre les rodéos urbains».