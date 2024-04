Paris : une policière blessée grièvement lors d’un contrôle routier, un enfant de 10 ans en urgence absolue

Trois policiers ont été blessés cette nuit, dont une agente grièvement, aux alentours de 5h du matin, après qu'un chauffard a violemment percuté leur véhicule sur le boulevard périphérique, à Paris, lors d'un contrôle routier. Un enfant de 10 ans a également été placé en urgence absolue.

Selon une source policière à CNEWS, un enfant de 10 ans, qui se trouvait dans une autre voiture a lui-aussi été grièvement blessé.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a adressé ses pensées aux policiers dont la fonctionnaire la plus durement touchée, mais dont les jours ne sont désormais plus en danger.

J’adresse mes pensées aux policiers de la @prefpolice, à leurs familles et collègues, qui ont été blessés cette nuit lors d'un accident de la circulation alors qu'ils effectuaient un contrôle routier sur le boulevard périphérique parisien, et plus particulièrement à la policière… pic.twitter.com/nBk9kTMSVJ

— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) April 21, 2024