Calvados : un motard de la gendarmerie tué dans un accident

Ce vendredi 26 avril, un militaire de la gendarmerie nationale est décédé dans le Calvados, en poursuivant un véhicule largement au-dessus de la vitesse autorisée. L'homme de 51 ans a percuté une autre voiture et est décédé sur le coup.

Un drame terrible au sein de la gendarmerie. Un militaire de 51 ans est décédé, ce vendredi 26 avril, alors qu'il était en intervention sur la nationale 13, au niveau de Saint-Loup-Hors, près de la commune de Bayeux (Calvados) et dans le sens Caen-Cherbourg.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, il s'est engagé sur la voie afin de poursuivre un automobiliste coupable d'un large excès de vitesse. C'est en poursuivant le chauffard qu'il a «percuté l'arrière du véhicule qui le précède», le tuant sur le coup.

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès cet après-midi d’un gendarme du peloton motorisé de Saint-Loup-Hors, dans le Calvados, lors d’une mission de sécurité routière. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses camarades. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 26, 2024

Dans un tweet posté sur X, Gérald Darmanin a exprimé sa «grande tristesse» face à ce drame. «J'ai appris le décès cet après-midi d'un gendarme du peloton motorisé de Saint-Loup-Hors, dans le Calvados, lors d'une mission de sécurité routière. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses camarades», a-t-il ainsi déclaré.

Selon France Bleu, l'accident s'est déroulé aux alentours de 16h et concerne un maréchal des logis chef, marié et père de famille. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place au sein de la brigade de Saint-Loup-Hors «pour accompagner les collègues de la victime et ses proches».

La même source indique que le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, s'est rendu sur place. Il a révélé qu'«une enquête est ouverte pour établir avec précision les circonstances de l'accident». Celle-ci a été confiée à la brigade de recherche de Bayeux et à la section de recherche de la gendarmerie de Caen.