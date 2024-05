«Raciste», «sioniste», «Allah» : des tags à connotation islamiste découverts dans un cimetière de Dordogne

Le parquet de Périgueux a indiqué, ce mardi 7 mai, que des inscriptions à la peinture noire, dont «plusieurs faisant référence à l’islam», ont été découvertes sur plus de 80 tombes d’un cimetière de Dordogne. Une enquête a été ouverte.

Le portail d'entrée du cimetière du village de Tourtoirac, ainsi que deux calvaires, ont également été tagués. «Allah», «lâches», «je vous hais», «Martel ne reviendra pas», peut-on notamment lire sur des tombes, selon des photographies diffusées.

Certaines inscriptions s'en prennent également à des personnalités politiques : Meyer Habib, qualifié de «sioniste», Jordan Bardella («raciste»), Eric Zemmour («juif»), Marine Le Pen («facho»).

«Ces faits étaient rapprochés des précédentes dégradations par inscriptions observées dans le secteur depuis le 19 décembre», a souligné le procureur Jacques-Edouard Andrault dans un communiqué, ajoutant que l'enquête de gendarmerie se poursuit pour identifier le ou les auteurs des faits.

Réagissant à cette découverte, le député RN du Gard, Nicolas Meizonnet, a condamné cette «infamie» qui frappe encore le pays. «Retrouvons les auteurs ! On ne doit plus rien laisser passer», a-t-il écrit sur le réseau social X.

