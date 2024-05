Paris : un homme plâtré aux deux jambes chute dans la Seine, les recherches se poursuivent

Un homme a chuté dans la Seine dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, vers le port de Javel, dans le 15e arrondissement. Plâtré aux deux jambes, il n’a pas été retrouvé par les enquêteurs.

Les recherches se poursuivent. Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, un homme a chuté dans la Seine vers 2h20, non loin du port de Javel, dans le 15e arrondissement de Paris, a indiqué une source policière à CNEWS ce jeudi 9 mai, qui confirme une information du Parisien.

L'homme était plâtré aux deux jambes et vêtu d’une blouse d’hôpital. Les sapeurs-pompiers de Paris et la police nationale sont intervenus et ont commencé leurs investigations avec l’aide de la brigade fluviale, indique le quotidien.

200 personnes dans la Seine chaque année

Cette dernière, sort de l'eau près de 200 personnes chaque année, dont une grande majorité durant l'été.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de la chute, qui est survenue sans l’intervention d’un tiers, selon une source policière à CNEWS.