Justice : un ancien prêtre d'Orléans condamné à 17 ans de prison pour des centaines de viols et agressions

Un ancien prêtre d’Orléans a reconnu devant la justice des centaines de viols et d’agressions sexuelles sur des mineurs pendant plus de dix ans. Il a été condamné, ce samedi 25 mai, à 17 ans de réclusions criminelles.

Des enfances brisées. Olivier de Scitivaux de Greische, ancien prêtre d’Orléans, a été condamné ce samedi 25 mai à 17 ans de réclusions criminelles pour viols et agressions sexuelles aggravées. L’avocat général avait requis la veille 18 ans de réclusion criminelle, avant d’expliquer que cette peine était «en deçà de la réalité de ses agissements». La cour d'assises du Loiret a touefois été au-delà des réquisitions concernant la période de sûreté, fixée à dix ans au lieu de neuf.

Pendant plus de dix ans, le sexagénaire a agressé et violé de jeunes garçons, principalement trois frères. Il a reconnu, ce samedi, devant la cour d’assises du Loiret, être coupable de tous les chefs d’accusation «sans réserve».

«Je reconnais, puisqu’il faut utiliser les mots, les attouchements, les caresses, les fellations, les pénétrations digitales et péniennes, l’ensemble des faits», avait reconnu Olivier de Scitivaux de Greische, lors de son audition.

«Quatre enfances brisées»

Les principales victimes de ses agissements sont donc trois frères, ainsi que leur ami. Ces derniers ont pris la parole pour évoquer ces drames répétés, devant une salle d’audience comble remplie de nombreux responsables d’Église catholique, ainsi que de paroissiens. Ils ont raconté avec pudeur sans omettre aucun détail, les sévices qu’ils subissaient chacun à leur tour, sans savoir que l’ensemble de la fratrie était également victime des agissements de l’homme d’Église.

Le cadet a ainsi déclaré : «Regardez bien ses mains, ce sont dans ses mains que j’ai éjaculé la première fois, ce sont ses mains qui donnent l’eucharistie».

C'est en 1989, qu'Olivier de Scitivaux de Greische a été ordonné prêtre. Il s'est ensuite lié d’amitié avec les parents de trois petits garçons. Lors de nombreuses vacances en France, alors que le couple dormait au rez-de-chaussée de maisons de vacances, le prêtre se glissait dans le lit des enfants, alors âgés de 7 à 9 ans.

«Quand il n’y en avait pas un de disponible, il y avait le deuxième ou le troisième», avait déclaré le prêtre plus tôt dans la semaine, désignant ainsi les frères, désormais quadragénaires.

L’homme d’Église a, par ailleurs, avoué des actes similaires sur deux autres victimes. Les faits condamnés se sont produits entre 1989 et 2000, et ne sont donc pas comptabilisés dans le calcul de la peine pour cause de prescription. Pourtant, des alertes avaient été lancées à l’encontre d’Olivier de Scitivaux de Greische dès les années 1980, puis par des familles et animatrices de l’aumônerie d’Orléans en 1998, sans résultat.

Selon un rapport rendu en octobre 2021, pas moins de 330.000 personnes ont été agressées au sein de l’Église lorsqu’elles étaient mineures en France depuis 1951.