Orléans : une professeure d’histoire frappée violemment par une élève après lui avoir confisqué son téléphone

Ce lundi, au lycée Pothier d'Orléans, une enseignante a été violemment agressée par une élève de première en plein cours après lui avoir confisqué son téléphone.

L’enseignante est encore sous le choc, son visage toujours tuméfié après son agression qui a eu lieu au lycée Pothier d’Orléans ce lundi. La professeure d’histoire-géographie a été frappée au visage par une élève de 1ʳᵉ STMG, car elle lui avait confisqué son téléphone durant un cours.

L’académie d’Orléans-Tour a rapidement réagi à l’agression dans un communiqué. «Tout enseignant se doit d’être respecté, ces faits sont inacceptables et intolérables. L’élève a été suspendue et une procédure de discipline est en cours», peut-on lire.

Maxime Reppert, professeur et Vice-président national du SNALC a estimé sur CNEWS qu’il fallait prendre des sanctions fortes. «Il faut responsabiliser les élèves mais également les parents. Porter à l’intégrité physique ou psychologique d’un enseignant, et bien ce n’est pas quelque chose qui relève de l’impunité» a-t-il déclaré.

Ces faits ne l’étonnent pas et illustrent selon lui une dégradation globale de leurs conditions de travail. «Notre métier, qui est un métier en crise, devient de plus en plus un métier à risque et ça, c'est quelque chose qui n’est pas normal dans l’école de la République en 2024», a-t-il déploré.

Par solidarité envers leurs collègues, tous les enseignants du lycée Pothier ne sont pas allés en cours hier. Les frais médicaux et judiciaires de la victime ont été pris en charge par l’Éducation nationale.