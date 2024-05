Isère : un jeune de 20 ans hospitalisé après avoir été roué de coups lors d'une fête de village

Des violences ont éclaté dans la nuit du samedi 25 à dimanche 26 mai lors du «Bal des farmers», une soirée dansante organisée à la salle des fêtes de Murinais. Un jeune homme a été hospitalisé, après avoir été roué de coups.

Une fête qui vire au drame. Un jeune homme de 20 ans a été passé à tabac dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai en Isère, a annoncé ce lundi le parquet de Grenoble, confirmant des informations du Dauphiné Libéré.

Les faits se seraient déroulés lors du «Bal des farmers», une soirée dansante organisée à la salle des fêtes de Murinais - un village de 385 habitants - par des agriculteurs de Saint-Marcellin et de Pont-en-Royans.

D’après les premiers éléments communiqués à la presse, une première altercation aurait éclaté devant la salle des fêtes entre deux hommes et une demi-douzaine d’autres individus. Des témoins sont ensuite venus en aide à leurs amis, parvenant à repousser les agresseurs.

Sorti de l’hôpital

Quelque temps plus tard, ces derniers sont revenus avec des renforts. C’est à cet instant que le jeune homme de 20 ans a été passé à tabac. La victime a souffert de coups de pieds et de coups-de-poing.

Depuis son agression, cette dernière est sortie de l’hôpital avec de sérieuses blessures à la tête et une incapacité de travail fixée à 13 jours. D’autres individus ont également été blessés et devaient être pris en charge entre ce dimanche et ce lundi.

Le parquet de Grenoble a saisi la brigade des recherches de Saint-Marcellin pour enquêter sur l’affaire.