Mâcon : deux blessés dans un état grave après une rixe à l’arme blanche lors d’une fête foraine

Ce vendredi soir, une rixe à l'arme blanche a éclaté aux abords de la fête foraine de Mâcon. Deux jeunes de 14 et 20 ans ont été transportés au centre hospitalier le plus proche dans un état critique.

Une violence de plus en plus présente. Un nouveau fait de violence entre jeunes a eu lieu ce vendredi soir, aux alentours de 21h30, lors d'une fête foraine à Mâcon (Saône-et-Loire). Deux jeunes âgés de 14 et 20 ans ont été gravement blessés à l'arme blanche. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Mâcon dans un état grave.

L'ORIGINE DE LA RIXE INCONNUE

Sur les lieux de l'affrontement, le sang était encore visible au sol ce samedi matin, rapporte France3Régions.

Outre les deux jeunes blessés transportés à l'hôpital dans un état critique, un troisième individu, en état de choc, a été pris en charge par les services de secours. Pour le moment, l'origine de la rixe n'est pas encore connue.