Selma Mansouri : qui est cette influenceuse mise en examen et incarcérée pour violences et séquestration ?

Selma Mansouri, une influenceuse et mère de famille, a été mise en examen pour avoir agressé, filmé et séquestré deux jeunes hommes qui auraient voulu, selon elle, incendier son véhicule. La jeune femme est suivie par plus de 80.000 abonnés sur Instagram.

Âgée de 35 ans, l’influenceuse Selma Mansouri, alias «Selma 8e merveille», a été mise en examen et placée en détention provisoire samedi 15 juin. Pour cause, cette trentenaire, mère de famille qui connaît une petite notoriété, est accusée d’avoir agressé, filmé et séquestré deux jeunes hommes qui auraient voulu jeter des cocktails Molotov sur son véhicule.

Comme l’indiquent nos confrères du Parisien, sa mise en examen semble s’inscrire dans le cadre d’une sombre querelle d’influenceurs. En effet, Selma Mansouri est suivie par plus de 83.000 abonnés sur Instagram et plus de 18.000 sur TikTok. Sur ses publications, la jeune femme partage souvent ses sorties, ses tenues et ses voyages.

Et c’est notamment sur le réseau social Snapchat que les faits ont commencé jeudi dernier lorsque deux adolescents, âgés de 19 ans, avaient reçu pour consigne de se rendre au domicile de Selma Mansouri, situé à Montigny-Lès-Cormeilles, dans le Val-d’Oise, afin de jeter un cocktail Molotov sur sa voiture.

Les jeunes hommes ignoraient l’identité exacte de leur interlocuteur, mais ce dernier aurait vraisemblablement «une galère avec la personne du pavillon», soit avec «Selma 8e merveille».

Les adolescents frappés, forcés à se déshabiller et filmés

Sur place, les adolescents ont été repérés au moment du passage à l’acte, relate Le Parisien. Aidée par plusieurs jeunes, l’influenceuse a décidé de poursuivre les deux comparses et ces derniers ont été retrouvés devant un parking puis pris à partie et aspergés de gaz lacrymogène.

Selma Mansouri les aurait, quant à elle, menacés avec un couteau. Les deux adolescents de 19 ans ont été, ensuite, ramenés de force au domicile de l’influenceuse avant de frapper d’être frappés avec «un bâton» et une «canne de billard».

Mais le calvaire des deux jeunes hommes s’est poursuivi. Ils ont été forcés à se déshabiller, entravés par des serflex sur un banc et filmés dans cette situation dégradante.

De son côté, Selma Mansouri n’a pas contesté les violences. «Je les ai filmés pour les faire chanter afin qu’ils me ramènent le commanditaire. En étant nus sur la vidéo, j’étais sûre qu’ils feraient ce que je leur demande», a affirmé la «8e merveille du monde» ajoutant que ce n’est pas la première fois qu’elle se fait «agresser» chez elle.

«Après plusieurs agressions à son domicile, ma cliente a fini par céder. Elle a conscience de la gravité de son comportement et l’a exprimé. L’inaction des forces publiques ne saurait justifier ses actes», a dit l’avocat de Selma Mansouri, Me Tom Michel, dont les propos ont été rapportés par Le Parisien.