Instagram : qui est Aitana Lopez, cette influenceuse aux 150.000 abonnés créée par une IA et qui gagne 11.000 euros par mois ?

Suivie par plus de 150.000 abonnés sur Instagram, l’influenceuse espagnole Aitana Lopez ne cesse de séduire les utilisateurs du réseau social à travers ses publications «fit». Néanmoins, il s’agit en effet d’un «bot» créé par une intelligence artificielle et qui rapporte à son designer près de 11.000 euros par mois.

«Trop belle pour être vraie». Cheveux roses, sourcils bien tracés, yeux marron foncé et nez très fin… L’influenceuse espagnole Aitana Lopez, alias Fit Aitana sur Instagram, ne cesse de recevoir l’éloge de ses plus de 150.000 abonnés sur le réseau social. Spécialisée dans la diffusion de contenu «fitness», cette Barcelonaise empoche jusqu’à 11.000 euros par mois grâce à ses publications sur la plate-forme Fanvue, un rival d’Onlyfans. Petit problème : elle n'existe pas.

Il s’agit d’un mannequin virtuel créé avec l’aide d'une intelligence artificielle. En effet, Aitana Lopez a été conçue par le designer espagnol Rubén Cruz, fondateur de l’agence de mannequins IA «The Clueless».

Rubén Cruz se révèle d'ailleurs très doué avec la tehnologie pour rendre ses modèles virtuels très réalistes. Cela s’applique donc sur «Fit Aitana». Lorsque l’on regarde de près ses photos sur Instagram, plusieurs détails y sont visibles, à commencer par les veines ou encore les grains de la peau.

Sur Euronews, le designer d’Aitana Lopez est revenu sur son choix de créer ce mannequin virtuel. «Nous l’avons fait pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d’autres personnes qui ont un ego, qui ont des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d’argent en posant», a-t-il dit.

«Aitana a fait l’objet de beaucoup de réflexion (…) Nous l’avons créée en nous basant sur ce que la société aime le plus. Nous avons pensé aux goûts, aux passe-temps et aux niches qui ont eu le vent en poupe ces dernières années», a ajouté Robén Cruz.

Les internautes divisés

Aitana Lopez peut donc voyager, faire du sport, manger et partir en vacances «gratuitement» au moyen de l’équipe de «The Clueless», sa vie étant essentiellement dessinée à l’aide de Photoshop.

Sur Instagram, les fans d’Aitana sont divisés et certains internautes n’ont pas tardé à rappeler cette «tromperie» qu’ils viennent de découvrir. «Pourquoi tout le monde met des commentaires comme si elle était réelle ? C’est étrange. Le monde est fichu en l’air», a écrit un internaute.

«J’ai toujours peur de tout ce truc d'IA. Je lis, je regarde des vidéos. On considère l’intelligence artificielle comme quelque chose de positif mais l'être humain a tendance à l’utiliser très mal... Vous ne pouvez pas me convaincre, ça me fait peur», a commenté un autre utilisateur d’Instagram.