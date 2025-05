Meurtre d'Aboubakar Cissé : le meurtrier présumé transféré vers la France ce vendredi

La procureure de la République de Nîmes a confirmé à CNEWS que le meurtrier présumé d'Aboubakar Cissé, interpellé en Italie, allait être transféré vers la France ce vendredi 9 mai.

Une avancée dans l’enquête. Ce vendredi 9 mai, le mis en cause Olivier H. dans le meurtre d'Aboubakar Cissé va être transféré en France, a indiqué à CNEWS, la procureure de la République de Nîmes.

Pour rappel, Aboubakar Cissé, 22 ans, a été tué le 25 avril dernier alors qu’il priait seul au sein de la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Selon les enquêteurs, il aurait été victime de plusieurs dizaines de coups de couteau.

Les caméras de vidéosurveillance de la mosquée avaient permis de voir l’auteur des faits prendre la fuite. Ce dernier a filmé une partie de son meurtre avec son propre téléphone portable avant de le partager brièvement sur les réseaux sociaux, ce qui a permis son identification.

En fuite, Olivier H. né en 2004, s’est rendu de lui-même le 27 avril dans un commissariat en Italie. Plus de 70 policiers et gendarmes français avaient été mobilisés pour le retrouver. Citoyen français né dans une famille bosnienne, le mis en cause était jusqu’ici inconnu des services de police.