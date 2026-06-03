Une ex-boulangère jugée aux assises pour avoir tué et démembré son compagnon près de Perpignan

Carmen Enciso est une ancienne boulangère qui va être jugée ce mercredi 3 juin, accusée d'avoir tué et démembré son compagnon. Les faits se sont déroulés en 2022 près de Perpignan.

Une affaire macabre jugée quatre ans après. En mai 2022, le corps d'un cycliste, François Vigouroux, était retrouvé démembré dans deux sacs-poubelle sur le site touristique des Orgues d’Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales). L'enquête réalisée par les forces de l'ordre à la suite de cette découverte macabre avait permis l'arrestation de sa femme, Carmen Enciso, accusée de l'avoir tué puis dépecé avant d'essayer de dissimuler le corps.

Âgée de 61 ans, cette ancienne boulangère sera jugée à partir de ce mercredi 3 juin devant la cour d'assises de Perpignan. Le procès durera trois jours. Actuellement détenue, elle continue de nier les faits après avoir fait des aveux lors d'une garde à vue. Selon Carmen Enciso, l'ex-compagne de François Vigouroux et son fils sont les vrais coupables.

Au cours de l'enquête, de nombreux éléments à charge ont été découverts : un taux très important de Théralène a notamment été détecté dans l'organisme du défunt. Selon les enquêteurs, Carmen Enciso aurait donc empoisonné son compagnon pour pouvoir le tuer, découper son cadavre avant d'essayer de le dissimuler.

Les membres inférieurs et supérieurs de la victime, ni son téléphone portable, ni ses papiers d’identité, ni son vélo n’ont jamais pu être localisés par les enquêteurs.

Un autre élément leur a permis de se tourner vers l'accusée : huit jours avant la disparition du quinquagénaire, la carte bancaire de François Vigouroux a été utilisée pour acheter un fendeur de bûches, une hachette, une bâche et autre matériel de bricolage. Ces objets n'ont jamais été retrouvés, rapporte l'Indépendant.