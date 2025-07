Rhône : un homme de 26 ans déféré ce jeudi après l’agression au couteau de deux femmes à Vaulx-en-Velin

Un homme doit être déféré ce jeudi après-midi par le parquet de Lyon (Rhône) à la suite de l’agression au couteau de deux femmes, mardi 22 juillet en fin de journée, à Vaulx-en-Velin. Le ministère public va demander le placement en détention provisoire du mis en cause.

Ce jeudi 24 juillet, un homme âgé de 26 ans doit être déféré par le parquet de Lyon dans l’après-midi après une agression au couteau dont ont été victimes deux femmes, mardi 22 juillet, à Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, a appris CNEWS auprès du ministère public ce jour.

D’après le parquet de Lyon à CNEWS, l’agression s’est déroulée sur la voie publique. La première victime présente une plaie à la cuisse tandis que la deuxième a été blessée au nombril. «Ces blessures ont entraîné la fixation d’une incapacité totale de travail de 5 jours pour la première et de 6 jours pour la seconde», nous indique le ministère public.

Une expertise psychiatrique ordonnée

À la suite de cette agression, l’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Poursuivi des chefs de «violences volontaires aggravées par deux circonstances (commises avec usage d’une arme et en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion) suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours», le mis en cause sera déféré ce jour au parquet de Lyon.

«La réalisation d’une expertise psychiatrique a été ordonnée et son placement en détention provisoire sera requis par le parquet», nous a dit le ministère public.