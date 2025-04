Jeune tué à Vaulx-en-Velin : trois personnes, dont le principal suspect, mises en examen et écrouées

Douze jours après le meurtre commis à Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, au cours duquel un jeune homme de 19 ans a été abattu par balles en pleine rue, trois personnes, dont le principal suspect, ont été mises en examen et écrouées ce samedi 19 avril.

Un meurtre dans un secteur connu pour trafic de stupéfiants. Ce samedi 19 avril, trois personnes ont été mises en examen et écrouées par le tribunal de Lyon à la suite d'une fusillade, survenue le 7 avril dernier à Vaulx-en-Velin (Rhône), au cours de laquelle un jeune homme de 19 ans a été abattu par deux balles au visage en pleine rue.

Les mis en cause sont deux hommes de 19 et 20 ans et une jeune femme de 18 ans. Ils ont été mis en examen notamment pour «meurtre en bande organisée», «complicité» et «association de malfaiteurs» avant d’être présentés devant un juge des libertés et de la détention (JLD).

Concernant les faits, ceux-ci se sont déroulés il y a maintenant 12 jours, aux alentours de 13h30. La victime, touchée par balles au visage, a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués.

Contactée par nos soins, la préfecture du Rhône avait confirmé que la fusillade était survenue à proximité d’une école et que les élèves ont été confinés de 13h à 14h. Ils ont ensuite bénéficié d’un soutien psychologique.

La préfecture du département avait ajouté à CNEWS que les faits ont eu lieu sur un point de deal démantelé qui faisait l’objet d’une forte pression de la police, précisant que ce nouveau meurtre s’inscrivait dans une guerre de territoire.

Les CRS ainsi que les policiers nationaux avaient alors été déployés sur les lieux et le secteur avait fait l’objet d’une sécurisation renforcée.