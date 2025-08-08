Médecin du travail mis en examen pour viol et agression sexuelle dans l'Oise : ce que l'on sait

Un médecin du travail âgé de 71 ans, ayant exercé pendant plus de quarante ans, est visé par deux plaintes pour viol. Interpellé le 5 août, il a été placé en détention provisoire ce jeudi soir.

Un médecin du travail, âgé de 71 ans et exerçant dans l’Oise, a été mis en examen et placé en détention provisoire après 48 heures de garde à vue. D’après un communiqué de presse, le procureur de Senlis, Loïc Abrial, affirme que le septuagénaire est accusé de «viol et agression sexuelle commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction».

La procédure fait suite à une enquête, déclenchée par la plainte d’une patiente âgée de 40 ans. Cette dernière affirme avoir été examinée par le médecin le 31 juillet, dans le cadre donc, d’un rendez-vous de médecine du travail.

Elle accuse l’homme de lui avoir «palpé les seins» pendant la séance. En plus, elle allègue aussi qu’il aurait «introduit des doigts dans son vagin», avant de «tenté de faire de même dans son anus». Elle est ensuite parvenue à s’enfuir du cabinet.

Une deuxième plainte, déposée en 2011

L’enquête a permis la réouverture d’une ancienne procédure de la gendarmerie de Crépy-en-Valois, classée sans suite en 2015 pour «infraction insuffisamment caractérisée».

Cette ancienne procédure était liée à une plainte déposée en 2013, par une femme de 42 ans. Elle mentionnait qu’au cours d’un examen, réalisé à la fin de l’année 2011, le praticien «lui avait introduit des doigts dans le vagin». Des faits similaires à ceux dénoncés cette année.

Le médecin du travail a été placé en garde à vue le 5 août dernier : il exerce depuis plus de 40 ans et conteste avoir commis la moindre infraction à l’encontre des deux femmes. Il a, toutefois, été placé en détention provisoire. Il risque 20 ans de réclusion criminelle.

En parallèle, l’association France Victimes 60 a été saisie pour apporter une assistance juridique et psychologique aux deux femmes ayant porté plainte.