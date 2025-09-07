Haute-Saône : un adolescent de 14 ans entre la vie et la mort après avoir été percuté volontairement par un automobiliste mineur

Un adolescent âgé de 14 ans a été percuté, samedi 6 septembre, par un automobiliste mineur, en Haute-Saône. Il se trouvait ce dimanche matin entre la vie et la mort.

Un règlement de comptes ? Un adolescent de 14 ans était dimanche matin entre la vie et la mort après avoir été percuté volontairement la veille par un automobiliste mineur, dans la commune de Saint-Barthélémy, en Haute-Saône, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Renversé samedi après-midi alors qu'il roulait à trottinette, le garçon a été héliporté à l'hôpital «avec pronostic vital très engagé», selon les gendarmes.

Le conducteur mineur en garde à vue

Le conducteur, âgé de 17 ans et titulaire du permis de conduire, a été placé en garde à vue, et les trois autres occupants de la voiture ont été entendus comme témoins.

Une «altercation» avait eu lieu plus tôt dans la journée, précisent les gendarmes.