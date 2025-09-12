Un petit garçon découvre un chargeur de mitraillette sur une plage et le ramène chez lui, une unité de déminage déployée en urgence

Ce jeudi 11 septembre, un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années a découvert un chargeur de mitrailleuse rouillé sur une plage du Pas-de-Calais. Une unité de déminage et des sapeurs-pompiers ont dû se déplacer pour baliser les lieux et déplacer la pièce.

Les pompiers ont dû intervenir ainsi que les démineurs. Selon la Voix du Nord, un enfant d'une dizaine d'années est tombé sur un chargeur de mitrailleuse, qui daterait de la Seconde Guerre mondiale, sur la plage de Wissant, dans le Pas-de-Calais, et il a décidé de le ramener au domicile de vacances que sa famille avait loué pour l'occasion.

Le chargeur pouvait encore contenir des munitions

Une décision inconsciente étant donné qu'il est très dangereux de rester proche de ces munitions. Le chargeur pouvait, en effet, encore potentiellement contenir des balles. Les sapeurs-pompiers ont rapidement été alertés par la situation et en raison de la dangerosité de la situation, ils ont été accompagnés par les démineurs de l'unité de Calais.

Dès leur arrivée, ils ont établi un premier périmètre de sécurité avant de récupérer l'outil sans le moindre incident. Les sapeurs-pompiers ont rappelé qu'il ne fallait surtout pas s'approcher de ce type d'engin de guerre et prévenir les secours dès qu'ils sont découverts.