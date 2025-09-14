Hauts-de-Seine : un couple de retraités victimes d'un home-jacking à Vaucresson, les auteurs en fuite

Un couple de retraités a été victime d’un home-jacking à Vaucresson (Hauts-de-Seine) ce week-end. Le montant du préjudice s’élèverait à 300.000 euros. Les auteurs étaient toujours en fuite ce dimanche.

Leur frayeur a dû être des plus grandes. Dans la nuit de samedi à dimanche, des malfrats ont pénétré dans le domicile d’un couple de personnes âgées de 87 et 88 ans, situé à Vaucresson (Hauts-de-Seine).

Les victimes ont été ligotées par deux hommes, de type africain, avant que leur logement ne soit entièrement dépouillé, a indiqué une source policière à CNEWS.

Les suspects n’ont pas porté de coups aux victimes et ne les auraient pas non plus menacées avec des armes. Cependant, ils ont dérobé de nombreux bijoux ainsi que des articles de maroquinerie. Selon cette même source policière, le montant du préjudice s’élèverait à 300.000 euros.

Une enquête est en cours pour identifier et déterminer les auteurs de ce cambriolage avec séquestration. Les individus risquent de cinq ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle ainsi que 150.000 euros d'amende.