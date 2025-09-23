Procès de Cédric Jubillar : «gifles, fessées et humiliations» , Cédric Jubillar avoue avoir maltraité son fils Louis

Humiliations, fessées, gifles... Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine Jubillar, a avoué avoir maltraité son fils aîné, Louis, jusqu'à l'âge de 6 ans. L'homme comparaît dans le Tarn, et sera jugé dans quatre semaines.

Un premier aveu de violences envers l’un de ses enfants. Dès le premier jour de son procès dans le Tarn, Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine Jubillar, a avoué avoir été maltraitant envers son fils aîné, Louis, aujourd’hui âgé de 11 ans.



L’accusé, qui sera jugé au terme de quatre semaines de débats, a d’abord commencé en mentionnant sa propre enfance, et les maltraitances qu’il dit avoir subies de la part de ses proches, sans mentionner ces derniers. «Lorsque vous racontez ce que vous avez vécu, vous êtes assez touchant», a noté l’avocat général.

«Pour la maltraitance, vous n’étiez pas un bon fils, selon vous, parce que vous avez été maltraité. Louis, il a été maltraité, on est d’accord ?», a poursuivi le représentant du ministère public. Dans son box, Cédric Jubillar l’a admis, tout en nuançant que son fils aîné n’avait pas été maltraité «comme lui».

Pour se justifier, le peintre-plaquiste a affirmé avoir «reproduit le schéma» qu’il a vécu, ajoutant ne pas «avoir réfléchi» lorsqu’il a infligé des gifles, des fessées et d’autres humiliations à son enfant, jusqu’à l’âge de 6 ans.

Louis serait «convaincu» de la responsabilité de son père

Le témoignage du premier fils du couple Jubillar, Louis, pourrait jouer un rôle crucial dans ce procès. Seulement âgé de 6 ans au moment de la disparition de sa mère, l’enfant avait, dans un premier temps, affirmé n’avoir rien entendu d’anormal durant la nuit de la disparition de Delphine Jubillar.

Puis, un an plus tard, Louis Jubillar a livré une tout autre version : il aurait été témoin d’une violente dispute entre ses parents.

Selon l’avocate des enfants, l’aîné, qui n’assiste pas au procès, «est stressé», «en attente», et «espère une vérité».

D’après l’administratrice ad hoc, nommée par la justice pour défendre les intérêts des deux enfants du couple, depuis cet été, «Louis est très en colère contre son père». Il serait «convaincu que sa mère est décédée et que “c’est [son] père qui l’a fait”», a-t-elle déclarait, selon le Parisien.