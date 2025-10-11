Paris : plusieurs individus interpellés après des échanges violents avec la police lors d’un rassemblement aux Halles

Alors que le groupe de rap L2B se produisait gratuitement ce samedi aux Halles à Paris dans le cadre de l’événement Centrale Place, des mouvements de foule ont eu lieu et plusieurs personnes ont été interpellées après des échanges violents avec la police.

Un concert qui tourne mal. Ce samedi 11 octobre, dans le cadre de l’événement Centrale Place aux Halles à Paris, se tenait une représentation gratuite du groupe de rap L2B. Face à l’afflux massif de spectateurs, des mouvements de foule ont eu lieu.

En effet, selon des sources policières à CNEWS, le concert a été interrompu en raison de ces mouvements de foules, et les forces de l’ordre, notamment les CRS ont dû intervenir pour disperser le rassemblement et sécuriser les lieux.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont été publiées montrant des scènes de tension, avec des charges policières et des spectateurs en fuite. Les forces de l’ordre ont notamment dû procéder à des interpellations pour des faits de violences ou des jets de projectiles.

Le bilan fait état de plusieurs blessés légers, résultant principalement des bousculades. A l’heure actuelle, aucun blessé grave n’a été confirmé.

Face à cette cohue, des critiques ont commencé à émerger sur la gestion de la sécurité entourant l’évènement.