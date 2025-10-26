La Réunion : ce que l'on sait de l'accident de rallye qui a fait deux morts et blessé quatre personnes dont trois enfants

Une fillette de 9 ans et son frère de 12 ans ont été tués et un troisième enfant a été grièvement blessé ce dimanche, lors d'une sortie de route au cours d'un rallye à La Réunion.

Tout un territoire endeuillé. Percutant violemment les spectateurs, une voiture a fait une sortie de route fatale, ce dimanche 26 octobre à La Réunion. Le véhicule, qui participait à un rallye à Saint-Joseph, dans le sud de l'île, a tué une fillette de 9 ans et son frère de 12 ans. Trois enfant, âgés de 6, 7 et 10 ans ont été blessés, dont un est en urgence absolue. Un homme de 35 ans a également été blessé, précise la préfecture.

«Malheureusement, le deuxième enfant, de 12 ans, dont la soeur est décédée, a lui aussi succombé à ses blessures», a indiqué ce dimanche dans la soirée le procureur de la République de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, dans un message adressé à la presse.

De nombreuses personnes étaient massées le long de la route pour assister au passage des véhicules lorsque l'accident s'est produit, en milieu de journée.

Un témoin interrogé par l'AFP a expliqué : «Une voiture est sortie de la route et a percuté de plein fouet le groupe qui se trouvait sur le bas-côté. Tout le monde s'est affolé, les gens criaient, des enfants ont été blessés, c'était horrible».

La course a été immédiatement interrompue après la collision. Sur Facebook, les organisateurs ont adressé leurs «pensées les plus sincères» à la famille des deux enfants décédés et à «toute la communauté du rallye touchée par ce drame». Le maire a également publié un communiqué.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Le pilote et le copilote du véhicule incriminé étaient toujours entendus par les enquêteurs en fin d'après-midi. Selon le procureur de la République de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, «les dépistages les concernant, alcoolémie et stupéfiants, sont négatifs».