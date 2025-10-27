Seine-et-Marne : pas de mise en examen pour les policiers placés en garde à vue après un décès lors d’une interpellation

Placés ce jeudi 23 octobre en garde à vue à la suite du décès d’un homme lors d’une interpellation à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), les quatre policiers présents au moment des faits ne vont pas être poursuivis, a indiqué ce lundi le parquet de Melun.

Une intervention en pleine nuit. Les quatre policiers placés en garde à vue ce jeudi à la suite du décès d’un homme lors d’une interpellation en Seine-et-Marne ne seront pas mis en examen, a confirmé ce lundi 27 octobre le parquet de Melun.

«Les gardes à vue ont été levées jeudi soir», a déclaré le procureur, précisant que «des examens médicaux», notamment une autopsie et une analyse toxicologique, ont été ordonnés pour déterminer les causes de la mort de la victime.

Les policiers avaient été appelés vers 2h50 dans la nuit de mercredi à jeudi, à Savigny-le-Temple pour un vol de câbles. Les occupants d'un véhicule jugé suspect par les policiers ont pris la fuite à pied à leur approche.

L’un des fugitifs a été «déséquilibré» et sa tête a heurté «un panneau de signalisation», avait indiqué la semaine dernière la vice-procureure de Melun Marie-Denise Pichonnier.

Blessé et en sang, l'homme avait été pris en charge par les secours mais son décès a été constaté à 05h30 le jeudi. L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la Police nationale, la police des polices.