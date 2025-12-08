Ariège : quatre morts dans le crash d’un avion de tourisme

La Gendarmerie a confirmé ce dimanche 7 décembre tard dans la nuit qu’un avion de tourisme s’était écrasé dans les Pyrénées ariégeoises. Les quatre personnes présentes dans l’habitacle ont perdu la vie dans l’accident.

Un drame aérien. Quatre personnes ont perdu la vie ce dimanche en Ariège après le crash d’un avion de tourisme dans les Pyrénées, a indiqué la Gendarmerie du département.

Après la disparition de l’appareil, le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon a été directement contacté par l’aéroclub de Saint-Girons. Deux hélicoptères, l'un de la Gendarmerie et l'autre de la Sécurité civile, ont alors été envoyés sur place pour effectuer des recherches aériennes.

En parallèle, des pompiers et des gendarmes ont été réquisitionnés par la préfecture d’Ariège pour effectuer des recherches sur le terrain, difficile d’accès et repéré préalablement par les hélicoptères.

À l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'avion, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, selon une source proche de l'enquête.

Les secouristes de montagne n’ont malheureusement pu que constater le décès des quatre personnes présentes à bord de l’appareil. Le parquet a été saisi et une enquête ouverte pour déterminer les causes du crash.