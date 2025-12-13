Mickaël Ettori : qui est ce fugitif corse arrêté par le GIGN après 5 ans de cavale ?

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé l’interpellation de Mickaël Ettori par le GIGN ce samedi 13 décembre en Corse-du-Sud. Condamné à 15 ans de réclusion criminelle dans le dossier Sollacaro-Cervoni, il était en fuite depuis septembre 2020.

Un membre de la mafia Corse parmi les plus recherchés du pays. Après cinq années de cavale, Mickaël Ettori a été arrêté ce samedi 13 décembre par le GIGN. Un fugitif qui avait été condamné dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien bâtonnier d'Ajaccio Antoine Sollacaro.

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Mickaël Ettori est un membre du célèbre gang du «Petit bar», l’un des groupes criminels les plus puissants de Corse, connu pour ses activités d’extorsion de fonds, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent mais également d’assassinats.

Il est considéré par les enquêteurs comme «proche lieutenant» de Jacques Santoni, suspecté d'être à la tête de cette bande criminelle corse.

Mickaël Ettori est particulièrement connu pour le rôle qu’il a joué dans l’assassinat d’Antoine Sollacaro, ancien bâtonnier d’Ajaccio et avocat du nationaliste corse Yvan Colonna en octobre 2012 mais aussi dans la tentative d’assassinat en septembre 2012 de Charles Cervoni, proche d’Alain Orsoni, ancien dirigeant du Mouvement pour l'autodétermination.

Une condamnation par contumace

Son arrestation a eu lieu seulement deux jours après sa condamnation par contumace à 15 ans de réclusion criminelle pour sa participation aux actes préparatoires dans cette affaire.

Le 28 mai dernier, il avait par ailleurs été condamné en son absence à 12 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille, dans le dossier dit des finances du Petit Bar, pour des soupçons de blanchiment et d’investissements suspects.

Informés qu’une opération de police va se dérouler contre les membres du gang, Pascal Porri, Mickaël Ettori et André Bacchiolelli sont parvenus à prendre la fuite le 28 septembre 2020.

Mickaël Ettori est le dernier à avoir été arrêté. En effet, André Bacchiolelli a été interpellé le 5 juillet 2021 et Pascal Porri le 15 septembre de la même année.