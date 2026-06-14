Doubs : un adolescent de 17 ans tué par balles, deux hommes en garde à vue

À Montbéliard, un adolescent de 17 ans a été mortellement touché par balles dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14. Alors qu'une enquête pour homicide volontaire a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, deux personnes ont été placées en garde à vue.

Dans la nuit de samedi à ce dimanche, un adolescent de 17 ans a été tué par balles à Montbéliard (Doubs). Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et deux jeunes hommes, âgés de 20 et de 16 ans et demi, ont été placés en garde à vue.

Aucune piste n'est écartée

Les sapeurs-pompiers ont tenté de réanimer le jeune homme, sans succès. La victime, née en Namibie et de nationalité française, a été touchée au niveau de la main et de la fesse droite et était connue des forces de l'ordre pour des faits de violence en réunion.

Les deux personnes placées en garde à vue, natives de Montbéliard, sont celles qui ont donné l'alerte aux secours. Le parquet de Montbéliard a ouvert une enquête pour meurtre, alors qu'une autopsie de la victime devrait être effectuée en début de semaine.

«À ce stade, les circonstances de ces faits sont particulièrement nébuleuses et nous explorons ainsi toutes les pistes envisageables quant au contexte dans lequel le décès de ce jeune homme est intervenu», a précisé le procureur dans un communiqué.