Haut-Rhin : une femme de 19 ans mise en examen pour tentative de meurtre sur son nouveau-né

Le procureur de Mulhouse a annoncé la mise en examen d’une jeune femme pour tentative de meurtre sur son nouveau-né. Abandonné en lisière de forêt par sa mère, le nourrisson a été retrouvé vivant.

Une jeune femme de 19 ans a été placée en garde à vue et mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur, après avoir laissé son nouveau-né, seul, en lisière d'une forêt du Haut-Rhin. Légèrement blessé au moment de sa prise en charge, le nourrisson se porte bien, a annoncé le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, ce samedi.

Les faits remontent au matin du dimanche 7 juin. A Wittelsheim, près de Mulhouse, un témoin a contacté la gendarmerie, indiquant avoir vu une femme courir avec une couette à la main, les jambes nues et ensanglantées. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert «un nouveau-né posé à même le sol, nu, le cordon ombilical autour du cou». Le bébé a rapidement été pris en charge par les pompiers.

La mère affirme «avoir agi sous le coup de la peur»

Selon un communiqué du procureur, la jeune femme a été retrouvée à son domicile, où se trouvaient de nombreuses traces de sang. L’intéressée a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait fait un test de grossesse positif trois semaines plus tôt et qu'elle voulait avorter. Questionnée sur son ventre arrondi par sa mère et sa grand-mère, la jeune femme a nié être enceinte, selon sa famille.

Elle a par ailleurs indiqué avoir accouché seule au domicile familial, sans que sa famille ne l'entende. Elle dit avoir «voulu cacher le bébé pour que ses parents ne l'entendent pas pleurer», affirmant «avoir agi sous le coup de la peur sans avoir l'intention de tuer l'enfant, lui faire du mal ni même l'abandonner», a fait savoir le procureur de Mulhouse.

La jeune femme a été placée en garde à vue, jeudi 11 juin, avant d’être mise en examen pour tentative de meurtre. Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec ses parents, le père présumé du bébé, et avec l'enfant en dehors des nécessités de la procédure d'assistance éducative ordonnée par la justice. Le nourrisson a été reconnu par le père.